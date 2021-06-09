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"Наследие пакта Гитлера – Сталина". Польша отреагировала на праздник Лукашенко в Беларуси

09.06.2021, 12:30
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон/ЕРА)

Варшава возмущена новым праздником в Беларуси, который местный диктатор Александр Лукашенко назначил в день вторжения войск СССР в Польшу. Министерство иностранных дел Польши напомнило на своем сайте беларускому режиму о "пакте" фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина, который положил начало Второй мировой войне.

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"Министерство иностранных дел Польши выражает возмущение тем, что власти Беларуси установили новый праздник – День народного единства – 17 сентября. Основывать беларускую политическую историю на наследии пакта Гитлера-Сталина – совершенно немыслимо", – говорится в заявлении польского МИД.

В ведомстве считают, что этот жест, "согласующийся с попытками России переосмыслить очень сложную историю региона", серьезно помешает беларускому диалогу и взаимопониманию с европейскими странами.

В МИД Польши напомнили, что 17 сентября 1939 года войска СССР вторглись в Польшу, которая за две недели до этого подверглась нападению нацистской Германии.

Таким образом Советский Союз реализовал подписанный с Третьим рейхом секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, который непосредственно стал причиной начала Второй мировой войны, отметили в ведомстве.

"Совместное нападение СССР и нацистов на Польшу положило начало самой ужасной войне в мировой истории, унесшей жизни 60 миллионов человек, включая беларусов...Для нескольких сотен тысяч польских мирных жителей 17 сентября 1939 года означало лишение польского гражданства, достоинства и смерть в отдаленных регионах Советской России", – добавили в МИД Польши.

В ведомстве также считают жест режима Лукашенко "прославлением советского наследия и попыткой отрезать Беларусь от ее истинных корней".

"Это акт, который подрывает независимость и суверенитет Беларуси", – подытожили в МИД Польши.

СПРАВКА. В 1921 году между между РСФСР, УССР и Польшей был подписан Рижский мирный договор. Он завершил советско-польскую войну и зафиксировал границу между Польшей и советскими республиками.

17 сентября 1939 года войска СССР вторглись в восточные области Польши. Итогом операции стало присоединение части территории Польши к Украинской и Беларусской ССР и к Литовской Республике. Операция началась через 16 дней после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны. Договоренность о разделе Польши зафиксирована в секретном протоколе к договору о ненападении между СССР и Рейхом (пакту Молотова-Риббентропа).

Марк Сировой
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польша беларусь александр лукашенко праздник пакт Молотова-Риббентропа день народного единства адольф гитлер Иосиф Сталин Вторая мировая война
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