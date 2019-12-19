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Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу

Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу - Фото
Владимир Путин (Фото: ЕРА)
19.12.2019, 17:38

По мнению президента России, польское правительство не контролировало армию и договариваться было не с кем

Президент России Владимир Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу в 1939 году. Об этом он заявил сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции.

По словам Путина, войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над вооруженными силами и за происходящим на территории страны, а само "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы".

"Не с кем было даже разговаривать на эту тему", - сказал он.

  • 23 августа 1939 года между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, или пакт Молотова-Риббентроппа. В секретных протоколах к нему Сталин и Гитлер договорились о разделе сфер влияния, в частности, о возможном разделе Польши.
  • 1 сентября 1939 года на Польшу напала Германия, а 22 сентября на территорию Польши вошли советские войска.

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владимир путин пакт Молотова-Риббентропа
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