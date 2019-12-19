Президент России Владимир Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу в 1939 году. Об этом он заявил сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции.
По словам Путина, войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над вооруженными силами и за происходящим на территории страны, а само "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы".
"Не с кем было даже разговаривать на эту тему", - сказал он.
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