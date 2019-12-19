"Все Причерноморье наше". Путин угрожает Украине

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что Причерноморье является "исконно русской территорией" и обещает "разобраться". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория", - сказал Путин, говоря о "решении Ленина" о создании СССР.

Путин назвал это решение "странноватым" и пообещал разобраться: "Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся".

СПРАВКА. СССР был образован в 1922 году с подписанием соответствующего договора. Владимир Ленин был одним из создателей и первым руководителем Советского Союза. С распадом СССР в 1991 году Россия неоднократно заявляла, что считает себя его правопреемницей.

1 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявив, что в сентябре 1939 года Польша была "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

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