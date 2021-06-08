Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения войск СССР в Польшу
В Беларуси день вторжения советских войск в Польшу будет отмечаться как государственный праздник. Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Указ об учреждении Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября и не будет выходным днем, Лукашенко подписал вчера, 7 июня 2021 года.
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", – говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.
17 сентября 1939 года войска СССР вторглись в восточные области Польши. Итогом операции стало присоединение части территории Польши к Украинской и Белорусской ССР и к Литовской Республике. Операция началась через 16 дней после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны. Договоренность о возможном разделе Польши между Германией и СССР была зафиксирована в секретном протоколе к договору о ненападении между СССР и Германией (пакту Молотова-Риббентропа).
- В декабре 2019 года президент России Владимир Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу.
- По опросу в мае 2021 года, 48% украинцев согласны, что Вторая мировая война была развязана из-за сговора Сталина и Гитлера о разделе сфер влияния.
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