Большая часть украинцев считают причиной Второй мировой войны сговор Сталина и Гитлера

Половина украинцев – относительное большинство – считают, что Вторая мировая война началась из-за сговора руководителей Германии и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце апреля Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

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С утверждением, что Вторая мировая война была развязана из-за сговора Сталина и Гитлера о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта Молотова-Риббентропа согласны 48% опрошенных. Не согласны 29%, не определились с ответом 23%.

Только на востоке Украины несогласных с таким утверждением больше, чем согласных: 39% против 35%. На западе, в центре и на юге страны больше тех, кто его поддерживает.

Больше всего сторонников такого взгляда на историю Второй мировой среди молодых (18-29 лет) – 50%. В остальных возрастных группах также больше тех, кто его разделяет.

Идея об ответственности Гитлера и Сталина за развязывание войны преобладает среди избирателей всех партий, кроме ОПЗЖ.

СПРАВКА. Пакт Молотова-Риббентропа – договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный 23 августа 1939 года. В секретном дополнительном протоколе к договору СССР и Германия разграничили "сферы интересов" в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства" Прибалтики и Польши. После начала Второй мировой войны, в соответствии с этим протоколом, территория Польши была разделена, а страны Балтии были оккупированы СССР.

Опрос на деньги проекта МАТРА посольства Нидерландов проведен 22-29 апреля 2021 года совместно с Центром Разумкова по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий среди 2021 украинца от 18 лет и старше. Погрешность не выше 2,3%.

В июне 2019 года были опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу в 1939 году.

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Денис Юдин

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