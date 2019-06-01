Опубликован скан советских оригиналов пакта Молотова-Риббентропа

Фото: EPA

Фонд Историческая память опубликовал сканы советских оригиналов договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939 года "("пакта Молотова-Риббентропа"), а также секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта, сообщает Радио Свобода.

Сканы документов предоставлены Историко-документальным департаментом Министерства иностранных дел России.

Как уточняет директор фонда Историческая память Александр Дюков, тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИДа, но их визуальные образы публикуются впервые.

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова - "по уполномочению правительства СССР" - и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к договору о ненападении говорится, что стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав стран Балтии и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.