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МИД Великобритании требует привлечь к ответственности организаторов интервью Протасевича

04.06.2021, 16:44
МИД Великобритании требует привлечь к ответственности организаторов интервью Протасевича - Фото
Роман Протасевич (скриншот видео)

Премьер-министр Великобритании Доминик Рааб потребовал в Twitter привлечь к ответственности орагнизаторов вчерашнего "интервью" беларуского оппозиционера Романа Протасевича. В Германии "интервью" назвали позором для правительства Беларуси, сообщает NDTV.

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"Вызывающее тревогу интервью г-на Протасевича прошлым вечером явно проходило под принуждением и под арестом. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должны прекратиться. Вовлеченные в орагнизации, съемке, и принуждении к интервью должны понести ответственность", – говорится в заявлении Рааба.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт осудил показ интервью Протасевича и назвал его позором для телеведущей и для рководства Беларуси. Зайберт уверен, что Протасевича вынудили, возможно и физически, выступить перед камерой.

Денис Юдин
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беларусь штеффен зайберт Доминик Рааб роман протасевич
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