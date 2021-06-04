МИД Великобритании требует привлечь к ответственности организаторов интервью Протасевича
Премьер-министр Великобритании Доминик Рааб потребовал в Twitter привлечь к ответственности орагнизаторов вчерашнего "интервью" беларуского оппозиционера Романа Протасевича. В Германии "интервью" назвали позором для правительства Беларуси, сообщает NDTV.
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"Вызывающее тревогу интервью г-на Протасевича прошлым вечером явно проходило под принуждением и под арестом. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должны прекратиться. Вовлеченные в орагнизации, съемке, и принуждении к интервью должны понести ответственность", – говорится в заявлении Рааба.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт осудил показ интервью Протасевича и назвал его позором для телеведущей и для рководства Беларуси. Зайберт уверен, что Протасевича вынудили, возможно и физически, выступить перед камерой.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу.
- Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.
- В ЕС решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
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