МИД Великобритании требует привлечь к ответственности организаторов интервью Протасевича

Премьер-министр Великобритании Доминик Рааб потребовал в Twitter привлечь к ответственности орагнизаторов вчерашнего "интервью" беларуского оппозиционера Романа Протасевича. В Германии "интервью" назвали позором для правительства Беларуси, сообщает NDTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вызывающее тревогу интервью г-на Протасевича прошлым вечером явно проходило под принуждением и под арестом. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должны прекратиться. Вовлеченные в орагнизации, съемке, и принуждении к интервью должны понести ответственность", – говорится в заявлении Рааба.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт осудил показ интервью Протасевича и назвал его позором для телеведущей и для рководства Беларуси. Зайберт уверен, что Протасевича вынудили, возможно и физически, выступить перед камерой.

В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.