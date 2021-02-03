Зеленский впервые заявил, что каналы Медведчука финансировались из России

Президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президент провел встречу, чтобы ответить на вопросы руководителей медиа о санкциях против каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne. В пресс-службе ОП LIGA.net уточнили, что во встрече приняли участие представители каналов ICTV, Інтер, 1+1, Україна.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", – подчеркнул Зеленский.

Он впервые сказал прямо, что телеканалы депутата от ОПЗЖ Тараса Козака финансировались из РФ.

"Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями", – сказано в сообщении ОП.

На Банковой говорят, что топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения.

В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию.

Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Сам Козак считает, что Зеленский "лично отдал приказ СНБО". Депутат назвал санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть документов, на основании которых совет принял решение о санкциях, засекречена. Вместе с тем он намекнул, что санкции к телеканалам применили как к юрлицам, находящимся под контролем иностранного государства.

Замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что СНБО получил от СБУ доказательства финансирования телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne с территории России.

Вадим Ребрина

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