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Данилов о санкциях против каналов Медведчука: Кто сказал, что эти люди не под контролем РФ

03.02.2021, 17:54
Данилов о санкциях против каналов Медведчука: Кто сказал, что эти люди не под контролем РФ - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть документов, на основании которых совет принял решение о санкциях против депутата Тараса Козака и каналов Медведчука, засекречена. Об этом Данилов сказал на брифинге, намекнув, что санкции к телеканалам применили как к юрлицам, находящимся под контролем иностранного государства.

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"Что касается введения санкций, я хочу скать, что я в Луганске собственными глазами видел, начиная с 1994 года, эту ползучую языковую оккупацию, ползучую дестабилизацию ситуации, и мы последствия сегодня видим... Мы не можем допустить, чтобы это происходило по всей стране", – сказал секретарь СНБО.

"Есть понимание информационного терроризма, которого мы не можем допустить", – добавил он.

Данилов сказал, что прежде всего решение принято на основании постановления Рады от 2018 года и обращения СБУ в СНБО. О чем именно идет речь в этих документах, чиновник не ответил. "Люди, которые подают документы, понимают, о чем в них говорится. Часть этих документов засекречена. Речь идет об информации, которую мы получаем из страны, которая осуществляет агрессивные планы против Украины", – сказал Данилов. 

На вопрос о том, какое именно положение закона о санкциях использовано в данном случае (закон предполагает введение санкций против иностранцев, против субъектов, осуществляющих террористическую деятельность, и против "юридических лиц, которые находятся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента"), Данилов ответил: "Кто вам сказал, что эти люди не под контролем иностранного государства? Подождите, скоро будет".

В то же время замглавы Офиса президента Игорь Жовква в комментарии Укринформу заявил, что СНБО получил от СБУ доказательства финансирования телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne с территории России.

  • В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию.
  • Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Сам Козак считает, что Зеленский "лично отдал приказ СНБО". Депутат назвал санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".

Читайте также: "Тяжелое решение". Зеленский объяснил миру санкции против каналов Медведчука

Вадим Ребрина
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