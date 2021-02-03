Информационная война | "Тяжелое решение". Зеленский прокомментировал санкции против каналов Медведчука
03.02.2021, 10:43
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Решение ввести санкции против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". Об этом на английском языке написал в Twitter президент Владимир Зеленский
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"Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции", – написал президент.
Он также добавил, что борьба за независимость – это "борьба в информвойне за правду и европейские ценности".
- В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука.
- Глава рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО. Он объяснил, почему не поддержал санкции.
- 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
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