Закрытие каналов Медведчука. Порошенко объяснил, почему это не сделали при нем

Пятый президент Петр Порошенко утверждает, что в его каденцию якобы готовились закрыть каналы пула Виктора Медведчука, но не сделали это, потому что началась избирательная кампания и такая блокировка "создала бы проблему с признанием выборов как честных и прозрачных". Так лидер партии Евросолидарность объяснил в Telegram, почему в бытность его президентом в эфире работала медиагруппа кума Путина.

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Он напомнил, что в свое время запретил в Украине российские соцсети и каналы, "за что был беспощадно критикуем", а в октябре 2018-го "наша команда инициировала и приняла постановление о санкциях против пророссийских украинских каналов". Якобы из-за наложения на начало избирательной кампании "мы отложили это на поствыборный период", говорит Порошенко.

"Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко", – отметил политический оппонент действующего главы государства, задавшись вопросом, "почему Зеленский ждал целых два года".

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Лидер оппозиционной партии пишет, что "даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физ- и юрлиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма".

Порошенко также интересует, почему решение СНБО не затронуло канал Наш, "где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечь к ответственности наших воинов".

Он уверен, что решение СНБО – "прямое следствие американских санкций против представителей российской пятой колонны". Пятый президент поддержал его и выразил надежду, что у власти хватит аргументов подкрепить свою правовую позицию в суде, а также предостерег Банковую "от давления на украинские патриотические каналы".

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Ранее сегодня Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, заявил, что при Порошенко "этот гигантский медийный пузырь набух, набрался сил, упаковался под самое "не хочу" ресурсами и стал супер-пропагандистской площадкой".

О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы.

В августе 2019 года Зеленский спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится".

Евгений Пилипенко

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