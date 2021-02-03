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"Начали всех бомбить!" Реакция соцсетей на санкции против каналов Медведчука: посты и мемы

03.02.2021, 08:36
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против каналов так называемого пула Медведчука. Кто-то в соцсетях назвал это лучшим решением нынешней власти за все время, кто-то больше не считает Зеленского своим президентом.

LIGA.net отобрала несколько мемов, шуточных и серьезных мнений в соцсетях по этому событию.

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Экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин сначала вспомнил о шутливой фразе Зеленского "самолеты летят – будем всех бомбить", а потом написал уже более серьезный пост о грядущей "борьбе на всех уровнях".

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Экс-узник Кремля Олег Сенцов считает санкции лучшим решением власти за последнее время.

Под постом Офиса президента о санкциях – много комментариев в поддержку Зеленского, но кто-то видит и "руку" нового президента США Джо Байдена.

Некоторые паблики уже начали говорить о "новом рейтинге Зеленского".

Глава общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов поддержал санкции и считает, что надо "додавить", чтобы они заработали на 100%.

Блогер Антон Ходза и общественный деятель Сергей Стерненко сделали несколько мемов о событии.

А экс-нардеп Мустафа Найем объяснил, почему нельзя считать это цензурой.

Журналист Денис Бигус вспомнил о недавнем интервью Зеленского американскому Axios.

Из парламентских партий на официальных ресурсах пока отреагировал только Голос.

А депутат Голоса в Киевсовете Тарас Козак в комментариях просит не путать его с депутатом ОПЗЖ Тарасом Козаком –  формальным собственником каналов.

Нардеп Слуги народа и глава делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев считает санкции "мощным ходом".

А советник главы ОП Алексей Арестович вспомнил о прошлой власти.

Сейчас Зеленский "порохоботам" угодил, считает Лариса Сарган – спикер экс-генпрокурора Юрия Луценко.

А вот нардеп Евросолидарности Владимир Арьев не рад.

Его сопартиец Алексей Гончаренко увидел в санкциях связь с разговором главы МИД Дмитрия Кулебы и нового главы Госдепа США Энтони Блинкеном.

Экс-нардеп и член набсовета Укрзализниці Сергей Лещенко также говорит о "влиянии" беседы Блинкен-Кулеба и пишет, что санкции специально ввели в момент, когда президент РФ Владимр Путин "ослаблен" протестами из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

Недовольными санкциями остались чиновники времен Януковича и, например, нардеп ОПЗЖ Илья Кива. Ранее их не поддержал спикер Рады Дмитрий Разумков.

А глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев (СН) считает, что санкции могу привести к росту популярности каналов.

Раскритиковал решение и глава Нацсовета журналистов Сергей Томиленко.

А исключенный из СН нардеп Александр Дубинский написал об "аферистах" и повздорил в комментариях с журналистом LIGA.net Владиславом Сердюком. 

  • 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных специальных экономических санкциях против Козака и ряда его компаний. Телеканалы Zik и 112 Украина уже не работают, но в интернете все еще доступны. В Офисе президента пояснили, что 112 Украина, NewsOne, ZiK используются, на их взгляд, как "инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине". Также в ОП говорят, "есть вопросы" по финансированию телеканалов. 
  • 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Сам Козак считает, что Зеленский "лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы". Депутат назвал санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".

Читайте также: Разумков не поддержал решение СНБО о санкциях против Козака и каналов Медведчука

Марк Сировой
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