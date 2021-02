Госдеп созвонился с МИД Украины: поговорили о "светлом и зажиточном будущем" украинцев

США заверили Украину в "мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии" при новом президенте Джозефе Байдене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США по итогам вчерашнего телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава Госдепа акцентировал внимание коллеги на том, что Демократическая и Республиканская партии продолжат "сильно" поддерживать Украину, и заявил о "приоритете, который США придают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

Как пишет начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен подчеркнул важность сохранения прогресса Украины в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства закона, а также в проведении экономических реформ, "которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и зажиточное будущее для всех украинцев".

