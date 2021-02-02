Госдеп созвонился с МИД Украины: поговорили о "светлом и зажиточном будущем" украинцев
США заверили Украину в "мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии" при новом президенте Джозефе Байдене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США по итогам вчерашнего телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
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Глава Госдепа акцентировал внимание коллеги на том, что Демократическая и Республиканская партии продолжат "сильно" поддерживать Украину, и заявил о "приоритете, который США придают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
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Как пишет начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен подчеркнул важность сохранения прогресса Украины в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства закона, а также в проведении экономических реформ, "которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и зажиточное будущее для всех украинцев".
Excellent to speak with Foreign Minister @DmytroKuleba today and reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, and commitment to advancing reforms vital to Ukraine’s success.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021
Блинкен с Кулебой также обсудили борьбу Украины с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и путь к дипломатическому урегулированию российской агрессии на востоке Украины и в Крыму, добавил Прайс.
Посольство США ответило на оптимистичное заявление Кулебы о "новом дне" отношений стран так: "С нетерпением ждем этой новой эры американо-украинских отношений. Наше партнерство долговременное и США поддерживают ваши евроатлантические амбиции".
- Ранее Кулеба язвительно ответил президенту Чехии на сравнение Майдана и штурма Капитолия.
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