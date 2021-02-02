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Госдеп созвонился с МИД Украины: поговорили о "светлом и зажиточном будущем" украинцев

02.02.2021, 07:39
Госдеп созвонился с МИД Украины: поговорили о
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США заверили Украину в "мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии" при новом президенте Джозефе Байдене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США по итогам вчерашнего телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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Глава Госдепа акцентировал внимание коллеги на том, что Демократическая и Республиканская партии продолжат "сильно" поддерживать Украину, и заявил о "приоритете, который США придают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

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Как пишет начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен подчеркнул важность сохранения прогресса Украины в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства закона, а также в проведении экономических реформ, "которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и зажиточное будущее для всех украинцев".

Блинкен с Кулебой также обсудили борьбу Украины с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и путь к дипломатическому урегулированию российской агрессии на востоке Украины и в Крыму, добавил Прайс.

Посольство США ответило на оптимистичное заявление Кулебы о "новом дне" отношений стран так: "С нетерпением ждем этой новой эры американо-украинских отношений. Наше партнерство долговременное и США поддерживают ваши евроатлантические амбиции".

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Евгений Пилипенко
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