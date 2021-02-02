Кулеба: Для привлечения США к нормандскому формату нужен консенсус, Россия будет не рада
Привлечь США к переговорам об урегулировании конфликта на Донбассе между Украиной, Германией, Францией и Россией в нормандском формате можно только с согласия всех участников, а Россия вряд ли согласится. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Что касается полноценного участия США в нормандском формате, давайте помнить, что есть один человек, которого такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желанием отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", – заявил Кулеба.
В то же время, Кулеба ожидает активной поддержки Украины со стороны США в борьбе с российской агрессией, но подчеркнул, что формат, в котором это будет происходить, определится на переговорах.
- Вчера, 1 февраля, стало известно, что президент Владимир Зеленский хотел бы привлечь к нормандскому формату президента США Джо Байдена.
- В тот же день Кулеба провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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