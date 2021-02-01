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"Сделать более амбициозным". Кулеба и Блинкен обсудили партнерство Украины и США

01.02.2021, 22:37
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/Graeme Jennings)
обновлено

Стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов Америки очень важно и должно стать более амбициозным. Об этом говорили в первой беседе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил Кулеба в Twitter.

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"В нашем первом разговоре с Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.

Глава МИД выразил благодарность США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

ОБНОВЛЕНО В 23:00

В эфире программы Свобода слова на ICTV Кулеба рассказал, что разговор был очень прагматичным.

"Именно так нужно подходить к вопросам безопасности – прагматично, видя конкретные преимущества для своей страны", – отметил он.

По словам Кулебы, Блинкен подчеркнул, что на посту госсекретаря хотел поговорить с Украиной в числе первых.

Глава МИД отметил, что после достижения политической договоренности о "наполнении стратегического партнерства Украины и США новыми амбициями" эксперты начнут работать над ее реализацией.

Кулебу спросили, не помешают ли стратегическому партнерству недавно введенные США санкции против ряда народных депутатов, в том числе из правящей партии. Глава МИД заверил, что нет никаких сигналов, что такое может случиться.

  • 26 января Сенат США утвердил выдвинутого президентом Джо Байденом, опытного дипломата Блинкена на должность государственного секретаря.

Читайте также: "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Наталия Медведева
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