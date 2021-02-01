"Сделать более амбициозным". Кулеба и Блинкен обсудили партнерство Украины и США

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Стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов Америки очень важно и должно стать более амбициозным. Об этом говорили в первой беседе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил Кулеба в Twitter.

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"В нашем первом разговоре с Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.

Глава МИД выразил благодарность США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

ОБНОВЛЕНО В 23:00

В эфире программы Свобода слова на ICTV Кулеба рассказал, что разговор был очень прагматичным.

"Именно так нужно подходить к вопросам безопасности – прагматично, видя конкретные преимущества для своей страны", – отметил он.

По словам Кулебы, Блинкен подчеркнул, что на посту госсекретаря хотел поговорить с Украиной в числе первых.

Глава МИД отметил, что после достижения политической договоренности о "наполнении стратегического партнерства Украины и США новыми амбициями" эксперты начнут работать над ее реализацией.

Кулебу спросили, не помешают ли стратегическому партнерству недавно введенные США санкции против ряда народных депутатов, в том числе из правящей партии. Глава МИД заверил, что нет никаких сигналов, что такое может случиться.

26 января Сенат США утвердил выдвинутого президентом Джо Байденом, опытного дипломата Блинкена на должность государственного секретаря.

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Наталия Медведева

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