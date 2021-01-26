UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сенат США утвердил Блинкена на пост госсекретаря. Он – за предоставление оружия Украине

26.01.2021, 20:45
Сенат США утвердил Блинкена на пост госсекретаря. Он – за предоставление оружия Украине - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/Alex Edelman)

Сегодня, 26 января, Сенат США утвердил выдвинутого президентом Джо Байденом, опытного дипломата Энтони Блинкена на должность государственного секретаря. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За предложенного Байденом кандидата проголосовали 78 законодателей, против – 22.

Это означает, что Блинкена уже сегодня может быть приведен к присяге в качестве главного дипломата страны.

Для его утверждения требовалось простое большинство в палате, контролируемой демократами. Все голоса против исходили от республиканцев.

Как отмпечается, слушание по утверждению Блинкена прошло гладко, и демократы, и республиканцы его хвалили.

В администрации президента США Барака Обамы Блинкен занимал вторую по значению должность в Госдепе.

Во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям на прошлой неделе, Блинкен озвучил свои приоритеты в политике относительно Украины и, в частности, выступил за предоставление военной помощи.

Читайте также: "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Энтони Блинкен госдеп сша

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 