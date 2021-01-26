Сенат США утвердил Блинкена на пост госсекретаря. Он – за предоставление оружия Украине

Сегодня, 26 января, Сенат США утвердил выдвинутого президентом Джо Байденом, опытного дипломата Энтони Блинкена на должность государственного секретаря. Об этом сообщает Reuters.

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За предложенного Байденом кандидата проголосовали 78 законодателей, против – 22.

Это означает, что Блинкена уже сегодня может быть приведен к присяге в качестве главного дипломата страны.

Для его утверждения требовалось простое большинство в палате, контролируемой демократами. Все голоса против исходили от республиканцев.

Как отмпечается, слушание по утверждению Блинкена прошло гладко, и демократы, и республиканцы его хвалили.

В администрации президента США Барака Обамы Блинкен занимал вторую по значению должность в Госдепе.

Во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям на прошлой неделе, Блинкен озвучил свои приоритеты в политике относительно Украины и, в частности, выступил за предоставление военной помощи.

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Наталия Медведева

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