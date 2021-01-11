Кулеба язвительно ответил президенту Чехии на сравнение Майдана и штурма Капитолия
11.01.2021, 14:10
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)
Между захватом Капитолия в США и Майданом нет ничего общего, заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на сравнение, сделанное президентом Чехии Милошем Земаном.
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Земан в интервью изданию Blesk заявил, что не любит насильственных революций, в частности, ему не нравится Майдан, и что теперь подобное происходит в США.
"То же самое, как кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", – написал Кулеба.
СПРАВКА. Вацлав Гавел (1936 – 2011) – последний президент Чехословакии и первый президент Чехии, писатель, драматург, диссидент, правозащитник и антикоммунист.
Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного https://t.co/bUqa9ahZSB— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2021
- Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину.
- В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
- В июне 2019 года Земан заявил, что санкции не влияют на Россию, поэтому в них нет смысла.
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