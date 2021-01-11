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Кулеба язвительно ответил президенту Чехии на сравнение Майдана и штурма Капитолия

11.01.2021, 14:10
Кулеба язвительно ответил президенту Чехии на сравнение Майдана и штурма Капитолия - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

Между захватом Капитолия в США и Майданом нет ничего общего, заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на сравнение, сделанное президентом Чехии Милошем Земаном.

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Земан в интервью изданию Blesk заявил, что не любит насильственных революций, в частности, ему не нравится Майдан, и что теперь подобное происходит в США.

"То же самое, как кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", – написал Кулеба.

СПРАВКА. Вацлав Гавел (1936 – 2011) – последний президент Чехословакии и первый президент Чехии, писатель, драматург, диссидент, правозащитник и антикоммунист.

  • Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину.
  • В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
  • В июне 2019 года Земан заявил, что санкции не влияют на Россию, поэтому в них нет смысла.
Денис Юдин
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