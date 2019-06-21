Земан вспомнил о Крыме: говорит, "надо смириться" с оккупацией

Милош Земан (фото - ЕРА)

Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан в очередной раз заявил, что Украине и Западу якобы следует смириться с захватом Крыма Россией. Об этом он сказал каналу TV Barrandov (смотреть с 7-й минуты видео).

Чешский президент заявил, что санкции против РФ "не влияют" на экономику и политический курс страны-оккупанта, а "смягчение" позиций канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по теме санкций он считает подтверждением своим выводам.

"Судя по всему, они поняли, что санкции не подействовали... так, чтобы в России произошли серьезные изменения. А если санкции не работают, вероятно, следует их отменить", - отметил 74-летний Земан.

Ранее он увидел возвеличивание Украиной "военных преступников".

А вот в феврале после посещения Донбасса чешский глава МИД Томаш Петршичек призвал "называть вещи своими именами" и сохранить санкции против РФ. По его словам, Украина - "российское поле битвы не только в классическом военном смысле, но и с точки зрения применения гибридных методов".

В апреле издание Český rozhlas издало материал о Зеленском "Еврей во главе украинских фашистов". МИД затребовал извинений. Газета почти ничего не исправила.

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