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21.06.2019, 09:42

Земан вспомнил о Крыме: говорит, "надо смириться" с оккупацией

Земан вспомнил о Крыме: говорит, "надо смириться" с оккупацией - Фото
Милош Земан (фото - ЕРА)

Чешский президент считает, что санкции Запада и Украины не влияют на экономику и политику РФ, а потому в них нет смысла

Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан в очередной раз заявил, что Украине и Западу якобы следует смириться с захватом Крыма Россией. Об этом он сказал каналу TV Barrandov (смотреть с 7-й минуты видео).

Чешский президент заявил, что санкции против РФ "не влияют" на экономику и политический курс страны-оккупанта, а "смягчение" позиций канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по теме санкций он считает подтверждением своим выводам.

"Судя по всему, они поняли, что санкции не подействовали... так, чтобы в России произошли серьезные изменения. А если санкции не работают, вероятно, следует их отменить", - отметил 74-летний Земан.

Ранее он увидел возвеличивание Украиной "военных преступников".

А вот в феврале после посещения Донбасса чешский глава МИД Томаш Петршичек призвал "называть вещи своими именами" и сохранить санкции против РФ. По его словамУкраина - "российское поле битвы не только в классическом военном смысле, но и с точки зрения применения гибридных методов".

В апреле издание Český rozhlas издало материал о Зеленском "Еврей во главе украинских фашистов". МИД затребовал извинений. Газета почти ничего не исправила

Читайте также: Джемилев-Земану: Украина никогда не согласится с оккупацией Крыма

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Теги: Милош Земан, Крым, чехия, оккупация, лобби кремля
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