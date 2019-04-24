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24.04.2019, 11:28

МИД требует извинений от чешского издания за статью о Зеленском

МИД требует извинений от чешского издания за статью о Зеленском - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

"Украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна", - пишет автор в чешском издании, и это не самый жесткий пример его высказываний в скандальной статье

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Украинское посольство в Чехии потребовало от тамошнего издания Český rozhlas публичных извинений за материал об избранном президенте Владимире Зеленском, который озаглавлен "Еврей во главе украинских фашистов". Свои претензии дипломаты выразили в Twitter.

"Уважаемые @CRoPlus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке? Это омерзительно, и мы ждем извинений", - пишут у посла Евгения Перебийниса.

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Статью со скандальным названием и содержанием ("можно было бы пошутить, что украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна просто потому, что попробовали все остальное и безуспешно", "Украина является примером восточноевропейского типа современного антисемитизма") написал некто Ян Фингерланд.

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Теги: Владимир Зеленский, МИД, чехия, пропаганда, антисемитизм, лобби кремля, газета
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