МИД требует извинений от чешского издания за статью о Зеленском

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Украинское посольство в Чехии потребовало от тамошнего издания Český rozhlas публичных извинений за материал об избранном президенте Владимире Зеленском, который озаглавлен "Еврей во главе украинских фашистов". Свои претензии дипломаты выразили в Twitter.

"Уважаемые @CRoPlus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке? Это омерзительно, и мы ждем извинений", - пишут у посла Евгения Перебийниса.

Реклама

Статью со скандальным названием и содержанием ("можно было бы пошутить, что украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна просто потому, что попробовали все остальное и безуспешно", "Украина является примером восточноевропейского типа современного антисемитизма") написал некто Ян Фингерланд.