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30.12.2018, 15:54

Милош Земан увидел возвеличивание Украиной "военных преступников"

Милош Земан увидел возвеличивание Украиной "военных преступников" - Фото
Милош Земан (фото - официальный сайт).JPG

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал позицию МИД Чехии по вопросу предоставления в Украине статуса участника боевых действий воинам ОУН-УПА

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Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан публично призвал Прагу официально выразить протест против "возвеличивания военных преступников Украиной". Об этом в Twitter написал его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

В заявлении чешский президент раскритиковал реакцию МИД Чехии и назвал ее "позорной".

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в свою очередь считает, что Украина должна сама решать вопросы, касающиеся своей истории.

"Украина должна сама справиться с болезненными местами своей истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", – отметил он.

6 декабря 2018 года Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов статус участников боевых действий.

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Теги: Глава МИД Чехии, президент Чехии, Милош Земан, чехия, оун-упа, Томаш Петршичек, мид чехии
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