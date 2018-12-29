Избили 71-летнего главу Всеукраинского братства ОУН-УПА

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В Ивано-Франковске находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний человек напал на 71-летнего председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА, главу областного провода Конгресса украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 27 декабря.

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Сообщается, что подозреваемый спровоцировал конфликт с незнакомыми ему пешеходами - сначала оскорблял их, потом оттолкнул женщину и начал избивать мужчину, нанеся ему множество ударов по голове. Потом нападавший попытался убежать, но его задержали.

У пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом лицевых костей черепа.

Задержанному объявили о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекшем за собой длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

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