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29.12.2018, 16:31

ГБР: В Кременчуге четверо полицейских избили и ограбили прохожего

ГБР: В Кременчуге четверо полицейских избили и ограбили прохожего - Фото

Им готовят сообщение о подозрении по двум статьям УК

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В Кременчуге Полтавской области задержали четверых полицейских, которые подозреваются в разбойном нападении на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР рассказали, что вечером 27 декабря в Кременчуге сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на прохожего, избили его и ограбили.

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По данному факту управление ГБР в Полтаве открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК.

Задержанным готовится сообщение о подозрении.

25 декабря во Львовской области судья Львовского апелляционного суда совершил наезд на пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.

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Теги: полиция, разбой, нападение, полицейский, гбр
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