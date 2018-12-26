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26.12.2018, 15:59

Во Львовской области судья насмерть сбил пешехода - ГБР

Во Львовской области судья насмерть сбил пешехода - ГБР - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Местные СМИ сообщают, что речь идет о 60-летнем судье Львовского апелляционного суда Иване Гуцало

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Во Львовской области судья Львовского апелляционного суда совершил наезд на пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, происшествие случилось вчера, 25 декабря, около 19:30 на автомобильной дороге Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района Львовской области.

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"Судья, находясь за рулем автомобиля Фольксваген, на неосвещенном участке дороги, совершил наезд на пешехода. Последний от полученных телесных повреждений скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Местное издание ZAXID.NET сообщает, что речь идет о 60-летнем судье Львовского апелляционного суда Иване Гуцало.

23 декабря в Полтавской области маршрутное такси "Киев-Сумы" с 15 пассажирами в салоне съехало в кювет и перевернулось

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Теги: дтп, авария, судья, пешеход
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