В Чехии рассказали, когда с России снимут санкции

Томаш Петршичек (фото - radio.cz)

В Чехии считают, что для снятия санкций с РФ нужно устранить причины, которые привели к их введению. Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека.

"Мы знаем, как важно для Украины сохранить санкции ЕС против России, и потому я хотел бы подчеркнуть, что их ограничение или отмену в Чехии считают возможной только в случае исчезновения причин их введения", - заявил Петршичек.

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В этой связи, министр подчеркнул, что снятие санкций будет возможно только после "возобновления суверенитета Украины на востоке страны и Крымском полуострове".

Кроме того, Петршичек подчеркнул, что с 2014 года Чехия предоставила Украине финпомощи в размере 8 млн евро, ведь трудно "смириться с тем, что в Донбассе каждый день умирают люди и страдает гражданское население".

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