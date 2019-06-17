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17.06.2019, 19:53

Президент Франции объяснил, почему РФ хотят вернуть в ПАСЕ

Президент Франции объяснил, почему РФ хотят вернуть в ПАСЕ - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

По словам Макрона, полное исключение РФ из Совета Европы навредит не российскому государству, а гражданам РФ

От исключения России из Совета Европы могут пострадать, прежде всего, граждане России, поэтому ряд стран начали процесс возвращения РФ в организацию в качестве неактивного члена. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Это (Россия в СЕ – ред.) означает принадлежность к юридическому пространству, это означает возможность подавать иски против российского государства, когда оно не выполняет права (граждан – ред.). Если Россия будет исключена из Совета Европы, это сделает все перечисленное невозможным", - сказал Макрон.

Именно поэтому, продолжил он, во главе с Финляндией они начали процесс возвращения в полной мере России. Макрон добавил, что, вернувшись, РФ будет "во-первых, платить взносы", но при этом не будет активным членом.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что для возвращения России в ПАСЕ нет предпосылок.

4 июня глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что разрешить России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. 

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев подчеркнул, что ситуация в ПАСЕ "близка к критической".

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Теги: пасе, эмманюэль макрон, совет европы
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