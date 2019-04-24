Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 19:30

Чешское СМИ исправило заголовок материала о Зеленском

Чешское СМИ исправило заголовок материала о Зеленском - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Český rozhlas Plus изменило заголовок с "Еврей во главе украинских фашистов" - на "Еврей возглавил Украину". Но текст остался прежним

Реклама
Реклама

Редакция чешского издания Český rozhlas Plus изменила заголовок материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском, однако в самом тексте "не видит ничего оскорбительного и неприемлемого". Об этом говорится в письме, которое получило и опубликовало на своей странице в Facebook посольство Украины в Чешской Республике.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Реклама

Заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменен на "Еврей возглавил Украину".

Ранее сегодня сообщалось, что посольство Украины в Чехии потребовало от тамошнего издания Český rozhlas публичных извинений за материал.

Статью со скандальным названием и содержанием ("можно было бы пошутить, что украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна просто потому, что попробовали все остальное и безуспешно", "Украина является примером восточноевропейского типа современного антисемитизма") написал некто Ян Фингерланд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, чехия, сми, статья
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 