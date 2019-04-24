Чешское СМИ исправило заголовок материала о Зеленском

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Редакция чешского издания Český rozhlas Plus изменила заголовок материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском, однако в самом тексте "не видит ничего оскорбительного и неприемлемого". Об этом говорится в письме, которое получило и опубликовало на своей странице в Facebook посольство Украины в Чешской Республике.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

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Заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменен на "Еврей возглавил Украину".

Ранее сегодня сообщалось, что посольство Украины в Чехии потребовало от тамошнего издания Český rozhlas публичных извинений за материал.

Статью со скандальным названием и содержанием ("можно было бы пошутить, что украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна просто потому, что попробовали все остальное и безуспешно", "Украина является примером восточноевропейского типа современного антисемитизма") написал некто Ян Фингерланд.