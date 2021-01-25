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Кулеба о Навальном: Враг моего врага – мой друг

25.01.2021, 06:43
Кулеба о Навальном: Враг моего врага – мой друг - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

Украина поддерживает свободу арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, так как он является врагом президента РФ Владимира Путина и олицетворением протестов в России. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы заняли жесткую принципиальную позицию. Во-первых, неправильно бить людей, которые вышли для защиты своих гражданских прав. Во-вторых, есть такая пословица: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать об Алексее Навальном", – сказал он.

При этом Кулеба считает, что россияне на самом деле вышли в защиту не Навального, а самих себя. Но Навальный олицетворяет протесты и является врагом Путина, поэтому Украина поддерживает его свободу и людей, которые за нее выступают, объяснил он.

В то же время не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины, отметил Кулеба.

"Я уверен, что бутерброд (Навальный сравнивал Крым с бутербродом, – ред.) придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Тут не должно быть никаких иллюзий. Еще и извинения придется ему принести, если Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе", – сказал он.

  • В 2014-м Навальный сказал: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?" Он также заявил, что полуостров был захвачен с вопиющим нарушением международных норм, но в обозримом будущем не вернется в состав Украины.

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Марк Сировой
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