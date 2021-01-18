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Украина заступилась за Навального: Кремль продолжает позорно наступать на права человека

18.01.2021, 14:43
Украина заступилась за Навального: Кремль продолжает позорно наступать на права человека - Фото
Задержание Алексея Навального (фото - ЕРА)

Россия систематически наступает на права человека и должна освободить всех политзаключенных, в том числе украинцев. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины на задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

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МИД заявил, что "глубоко обеспокоен" вчерашним задержанием политика.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавления свободы слова", – говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркнули, что РФ вопреки международным обязательствам систематически совершает политические преследования общественных деятелей, политиков, журналистов и представителей нацменьшинств.

В МИД требуют от РФ освободить всех политзаключенных, в частности незаконно удерживаемых украинцев. Ведомство также призывает международное сообщество принять "более решительные действия" для осуждения "репрессивных практик" властей РФ.

  • 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения по "делу Ив Роше".
Марк Сировой
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МИД задержание алексей навальный

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