Украина заступилась за Навального: Кремль продолжает позорно наступать на права человека
Россия систематически наступает на права человека и должна освободить всех политзаключенных, в том числе украинцев. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины на задержание российского оппозиционера Алексея Навального.
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МИД заявил, что "глубоко обеспокоен" вчерашним задержанием политика.
"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавления свободы слова", – говорится в заявлении.
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В ведомстве подчеркнули, что РФ вопреки международным обязательствам систематически совершает политические преследования общественных деятелей, политиков, журналистов и представителей нацменьшинств.
В МИД требуют от РФ освободить всех политзаключенных, в частности незаконно удерживаемых украинцев. Ведомство также призывает международное сообщество принять "более решительные действия" для осуждения "репрессивных практик" властей РФ.
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения по "делу Ив Роше".
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