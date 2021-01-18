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Все из-за Навального. Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ

18.01.2021, 09:20
Все из-за Навального. Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ - Фото
Мария Мезенцева (скриншот из видеозаписи Еспресо.TV)

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжалует полномочия россиян в этой структуре из-за вчерашнего задержания по прилету в РФ из Германии оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом у себя в Facebook сообщила новая глава делегации Украины Мария Мезенцева.

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По ее словам, 19 января планировалось онлайн-выступление Навального на заседании комитета ПАСЕ по правовым вопросам.

"Ввиду последних событий, вряд ли он сможет принять участие", – уточнила депутат от Слуги народа.

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Мезенцева пишет, что делегация Украины "будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент", для неотложных дебатов по теме и обжалования полномочий РФ – "основываясь в том числе на этих событиях".

Она напомнила, что Евросуд по правам человека обязал РФ выплатить российскому оппозиционеру более 22 000 евро. Между тем, против Навального в России открыли дело о мошенничестве.

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Евгений Пилипенко
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