Все из-за Навального. Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжалует полномочия россиян в этой структуре из-за вчерашнего задержания по прилету в РФ из Германии оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом у себя в Facebook сообщила новая глава делегации Украины Мария Мезенцева.
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По ее словам, 19 января планировалось онлайн-выступление Навального на заседании комитета ПАСЕ по правовым вопросам.
"Ввиду последних событий, вряд ли он сможет принять участие", – уточнила депутат от Слуги народа.
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Мезенцева пишет, что делегация Украины "будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент", для неотложных дебатов по теме и обжалования полномочий РФ – "основываясь в том числе на этих событиях".
Она напомнила, что Евросуд по правам человека обязал РФ выплатить российскому оппозиционеру более 22 000 евро. Между тем, против Навального в России открыли дело о мошенничестве.
- 20 августа 2020-го Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ.
- 1 октября выздоравливающий Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин. В Кремле назвали его "бесстыдником и подлецом", а Путин заявил: "Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы дело до конца".
- 14 декабря опубликовано расследование, что Навального отравили 8 сотрудников ФСБ. 21 декабря он выложил запись телефонного разговора с ФСБшником, который якобы был в "группе отравителей": ядом мазали трусы политика. Этот факт стал предметом насмешек над спецслужбами РФ.
- 22 декабря в авторитетном медицинском журнале The Lancet был опубликован отчет берлинской клиники Charite о лечении Навального от отравления ингибитором холинэстеразы – боевым ядом типа Новичок.
- Вчера, 17 января, Навальный вернулся в РФ и был задержан в Шереметьево: его обвиняют в "нарушении режима условного освобождения" по делу Ив Роше.
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