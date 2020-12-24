30% россиян считают "инсценировкой" отравление Навального боевым ядом Новичок – росСМИ
Почти каждый третий (30%) россиянин уверен, что отравление местного оппозиционера Алексея Навального – фейк от этого политика, инсценировка. Об этом со ссылкой на опрос российской компании Левада-центр пишет российский ресурс Медуза.
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При этом 20% россиян впервые узнали об отравлении политика от социологов, которые задали им соответствующий вопрос, а 61% опрошенных "что-то об этом слышали".
Лишь 17% респондентов внимательно следят за этим делом, и только 2% затруднились с ответом.
19% граждан РФ убеждены – "это провокация западных спецслужб". 15% россиян считают случившееся "попыткой власти устранить политического оппонента".
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"Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента РФ и относится к возрастным группам от 40 и старше. Что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Владимира Путина и относится к более молодым группам", – отметили социологи.
- 20 августа 2020-го Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ.
- 1 октября выздоравливающий Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин. В Кремле назвали его "бесстыдником и подлецом", а Путин заявил: "Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы дело до конца".
- 14 декабря опубликовано расследование, что Навального отравили 8 сотрудников ФСБ. 21 декабря он выложил запись телефонного разговора с ФСБшником, который якобы был в "группе отравителей": ядом мазали трусы политика. Этот факт стал предметом насмешек над спецслужбами РФ.
- 22 декабря в авторитетном медицинском журнале The Lancet был опубликован отчет берлинской клиники Charite о лечении Навального от отравления ингибитором холинэстеразы – боевым ядом типа Новичок.
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