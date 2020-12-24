30% россиян считают "инсценировкой" отравление Навального боевым ядом Новичок – росСМИ

Почти каждый третий (30%) россиянин уверен, что отравление местного оппозиционера Алексея Навального – фейк от этого политика, инсценировка. Об этом со ссылкой на опрос российской компании Левада-центр пишет российский ресурс Медуза.

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При этом 20% россиян впервые узнали об отравлении политика от социологов, которые задали им соответствующий вопрос, а 61% опрошенных "что-то об этом слышали".

Лишь 17% респондентов внимательно следят за этим делом, и только 2% затруднились с ответом.

19% граждан РФ убеждены – "это провокация западных спецслужб". 15% россиян считают случившееся "попыткой власти устранить политического оппонента".

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"Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента РФ и относится к возрастным группам от 40 и старше. Что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Владимира Путина и относится к более молодым группам", – отметили социологи.

Евгений Пилипенко

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