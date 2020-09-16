РФ озвучила ЕС список "противоречий" в деле Навального: Зачем травить политика с 2%
Россия направила в Европарламент список "противоречий" по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального
Постоянное представительство России в ЕС направило в Европейский парламент список "противоречий" в деле об отравлении боевым веществом из группы "Новичок" российского оппозиционного политика Алексея Навального. Обращение опубликовано на официальном сайте представительства.
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"Каков мотив российской власти травить Алексея Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%", - звучит один из вопросов, который РФ задает Европарламенту.
Россия также спрашивает об обоснованности использования "Новичка" в Томске, а затем прикладывания "всех возможных усилий, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где "Новичок" может быть идентифицирован".
В частности, РФ вновь призвала Германию предоставить результаты анализов Навального; назвала "странным" то, что соратники Навального после отравления якобы тоже уехали в Германию; спросила, почему немецкую клинику, где лечится Навальный, взяли под круглосуточную усиленную охрану; утверждает, что "Новичок" также якобы производился странами НАТО.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- 9 сентября министры иностранных дел стран G7 призвали Россию прозрачно расследовать отравление Навального, а также привлечь виновных к ответственности.
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