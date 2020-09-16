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РФ озвучила ЕС список "противоречий" в деле Навального: Зачем травить политика с 2%

16.09.2020, 14:30
РФ озвучила ЕС список
Алексей Навальный (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

Россия направила в Европарламент список "противоречий" по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального

Постоянное представительство России в ЕС направило в Европейский парламент список "противоречий" в деле об отравлении боевым веществом из группы "Новичок" российского оппозиционного политика Алексея Навального. Обращение опубликовано на официальном сайте представительства.

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"Каков мотив российской власти травить Алексея Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%", - звучит один из вопросов, который РФ задает Европарламенту.

Россия также спрашивает об обоснованности использования "Новичка" в Томске, а затем прикладывания "всех возможных усилий, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где "Новичок" может быть идентифицирован".

В частности, РФ вновь призвала Германию предоставить результаты анализов Навального; назвала "странным" то, что соратники Навального после отравления якобы тоже уехали в Германию; спросила, почему немецкую клинику, где лечится Навальный, взяли под круглосуточную усиленную охрану; утверждает, что "Новичок" также якобы производился странами НАТО.

  • 9 сентября министры иностранных дел стран G7 призвали Россию прозрачно расследовать отравление Навального, а также привлечь виновных к ответственности. 

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Владислав Сердюк
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