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Недопуск адвоката и реакция западных стран: что известно о задержании Навального на 07:00

18.01.2021, 07:00
Недопуск адвоката и реакция западных стран: что известно о задержании Навального на 07:00 - Фото
Задержание Алексея Навального (фото - ЕРА)

Задержанный в аэропорту Москвы российский оппозиционер Алексей Навальный находится в отделении УВД в Химках, к нему не пустили адвоката. На задержание уже отреагировали топ-дипломаты США и Европейского Союза.

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"Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске", – написал в Twitter руководитель юротдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимальди.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш добавила в Twitter, что недопуск адвоката в отделение объяснили "ночным временем". Его обещают впустить в 09:00 утра, отметил в Twitter руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель и представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвали в Twitter немедленно отпустить оппозиционера. Мишель назвал задержание "недопустимым", а Боррель заявил, что власти РФ должны уважать права Навального.

Госсекретарь США Майкл Помпео осудил задержание и призвал к "немедленному и безоговорочному освобождению" политика, говорится в его заявлении на сайте Госдепа. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурентов, не совершают насилия и незаконных задержаний политических оппонентов", – добавил он. В команде избранного президента США Джо Байдена также призвали освободить политика.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал общее заявление Литвы, Латвии и Эстонии. Страны Балтии призывают ЕС "реагировать быстро" и рассмотреть вопрос санкций против РФ, если Навального немедленно не освободят.

В международной правозащитной организации Amnesty International признали Навального узником совести, говорится в заявлении ее московского офиса. По данным российской правозащитной организации ОВД-Инфо, в связи с прилетом в РФ Навального задержали еще 68 человек, троих госпитализировали.

  • 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
  • Сегодня, 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения по "делу Ив Роше".

Марк Сировой
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