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"Немедленно освободите Навального". У Байдена отреагировали на арест оппозиционера

17.01.2021, 23:41
Юлия и Алексей Навальные перед вылетом в Россию (Фото – Алексей Навальный, Instagram)

Немедленного освобождения российского оппозиционера Алексея Навального потребовал от властей России Джейк Салливан, советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена. Об этом он написал в Twitter.

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"Г-н Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном нападении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального – это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", – написал Салливан.

  • 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
  • Сегодня, 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения.
Денис Юдин
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