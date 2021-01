"Немедленно освободите Навального". У Байдена отреагировали на арест оппозиционера

Немедленного освобождения российского оппозиционера Алексея Навального потребовал от властей России Джейк Салливан, советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена. Об этом он написал в Twitter.

"Г-н Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном нападении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального – это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", – написал Салливан.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.