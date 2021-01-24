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Зрелищный поединок. Один боец с Кавказа против толпы силовиков в Москве: видео видео

24.01.2021, 07:30
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Вчера в России прошел протест в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, видео, на котором мужчина кавказской внешности дает отпор толпе силовиков, получило широкое распространение в интернете. 

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Видео было снято на Пушкинской площади. На нем видно, как группа силовиков начинает атаковать протестующих и встречается с активным отпором одного из участников акции. В ходе драки мужчина падает на землю, его хотят схватить ОМОНовцы, но другие протестующие не дают им этого сделать. 

По данным ОВД-Инфо, вчера в РФ в связи с акцией задержали 3296 человек, больше всего – в Москве (1294). Всего в столице РФ, по разным оценкам, протестовали от 20 000 до 50 000 человек. 

Смотрите также: Митинги за Навального. Задержания у Матросской тишины и удар ногой в живот от ОМОНа: видео

Владислав Сердюк
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