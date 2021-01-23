В России продолжаются акции протеста в поддержку оппозиционера РФ Алексея Навального – люди требуют выпустить его из тюрьмы. Сейчас политик находится в московском СИЗО № 1, прозванном в народе Матросской тишиной и расположенном на одноименной улице.

К вечеру часть митингующих пришла к стенам тюрьмы, где содержится Навальный. Силовики тут же оцепили улицу и начали задержания – с применением силы и дубинок.

Задерживали людей и на других улицах российской столицы.

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В это время в Санкт-Петербурге митингующие засняли резонансное событие – один из ОМОНовцев, ведя задержанного к автобусу, ударил пытавшуюся ему помешать 54-летнюю женщину ногой в живот.

Пострадавшую отвезли в больницу с гематомами и сотрясением мозга, сейчас ее состояние оценивают как среднетяжелое.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

Утром 23 января в российских городах начались массовые протесты в поддержку политика.

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Дарья Мостовая

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