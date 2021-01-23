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Митинги за Навального. Задержания у Матросской тишины и удар ногой в живот от ОМОНа: видео видео

23.01.2021, 20:40
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В России продолжаются акции протеста в поддержку оппозиционера РФ Алексея Навального – люди требуют выпустить его из тюрьмы. Сейчас политик находится в московском СИЗО № 1, прозванном в народе Матросской тишиной и расположенном на одноименной улице. 

К вечеру часть митингующих пришла к стенам тюрьмы, где содержится Навальный. Силовики тут же оцепили улицу и начали задержания – с применением силы и дубинок.

Задерживали людей и на других улицах российской столицы.

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В это время в Санкт-Петербурге митингующие засняли резонансное событие – один из ОМОНовцев, ведя задержанного к автобусу, ударил пытавшуюся ему помешать 54-летнюю женщину ногой в живот.

Пострадавшую отвезли в больницу с гематомами и сотрясением мозга, сейчас ее состояние оценивают как среднетяжелое.

Смотрите также: Штаб Навального свернул митинги в двух городах. В Москве акции продолжаются: фото, видео

Дарья Мостовая
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Москва видео задержания алексей навальный санкт-петербург ОМОН

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