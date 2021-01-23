Штаб Навального свернул митинги в двух городах. В Москве акции продолжаются: фото, видео
В России в двух городах в штабах российского оппозиционера Алексея Навального призвали людей заканчивать акции протеста и расходиться. В Санкт-Петербурге у Навального заявили, что "время завершать прогулку", а в Екатеринбурге людей попросили разойтись, чтобы не замерзнуть.
В это время в российской столице митинги начали набирать обороты, а полиция – применять к протестующим силу.
В долгу москвичи не остались, начав закидывать автобусы силовиков снегом и выкрикивая "Мусора – позор России".
Часть протестующих направилась к Матросской тишине, где сейчас находится Навальный, по пути скандируя в адрес Путина: "Убийца".
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В Питере, несмотря на призывы, сворачивать акции протеста все же решили не торопиться. Люди требуют освободить Навального и вернуть дворец президента РФ Владимира Путина народу.
В Екатеринбурге акция в поддержку Навального завершилась силовым разгоном со стороны ОМОНа. Местный штаб оппозиционера призвал протестующих "не вступать в конфликты с полицией" и расходиться по домам, чтобы не замерзнуть.
- 20 августа 2020 годп Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", подобные ранее использовали российские спецслужбы.14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ.
- 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
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