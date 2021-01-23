Штаб Навального свернул митинги в двух городах. В Москве акции продолжаются: фото, видео

В России в двух городах в штабах российского оппозиционера Алексея Навального призвали людей заканчивать акции протеста и расходиться. В Санкт-Петербурге у Навального заявили, что "время завершать прогулку", а в Екатеринбурге людей попросили разойтись, чтобы не замерзнуть.

В это время в российской столице митинги начали набирать обороты, а полиция – применять к протестующим силу.

В долгу москвичи не остались, начав закидывать автобусы силовиков снегом и выкрикивая "Мусора – позор России".

Часть протестующих направилась к Матросской тишине, где сейчас находится Навальный, по пути скандируя в адрес Путина: "Убийца".

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В Питере, несмотря на призывы, сворачивать акции протеста все же решили не торопиться. Люди требуют освободить Навального и вернуть дворец президента РФ Владимира Путина народу.

В Екатеринбурге акция в поддержку Навального завершилась силовым разгоном со стороны ОМОНа. Местный штаб оппозиционера призвал протестующих "не вступать в конфликты с полицией" и расходиться по домам, чтобы не замерзнуть.

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Дарья Мостовая

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