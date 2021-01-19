Президент России Владимир Путин через подставные лица стал владельцем дворца в Краснодарском крае общей площадью в 68 гектаров. Его стоимость якобы составляет почти 100 млрд рублей ($3,5 млрд). Об этом сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального.

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В расследовании рассказывается предполагаемая история строительства дворца, а также показаны его интерьеры, виды и предполагаемые коррупционные схемы, за счет которых велось финансирование строительства.

В материале сообщается, что на территории владений Путина есть свой порт, театр, ледовый дворец, подземный тоннель, церковь, казино, погранпункт.

Людям, которые работают там, нельзя носить с собой даже простой мобильный телефон с камерой, приезжающие машины досматривают на КПП, обыскивают багажники и бардачки, говорится в расследовании.

Помимо этого, утверждается, что дворец окружает "буферная зона" площадью 7000 гектаров, принадлежащая ФСБ. Над ее территорией введена бесполетная зона.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения.

Ранее вчера его арестовали на 30 суток.

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Станислав Стороженко

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