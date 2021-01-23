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"Путин, уходи!" В России проходят митинги за Навального: ситуация на 12:00 – фото, видео

23.01.2021, 12:00
Акция за Навального в Новосибирске (фото 1 - Тайга.инфо)

Сегодня в городах России проходят митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

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Команда Навального призывала выходить россиян на центральные улицы порядка 60 городов в 14:00 – первые протесты начались на Дальнем Востоке и в Сибири.

В Москве власти пока готовятся к акциям. Там уже задержали координатора штаба Навального и начали перекладывать плитку на Пушкинской площади, где и должен пройти митинг.

Корреспондент Медузы также заметил бронетехнику на подъезде к столице России.

Во Владивостоке ОМОН жестко разгонял протестующих, были столкновения. Коммерсантъ утверждает, что демонстранты блокировали улицу Светланскую в центре города, но их вытеснили. Митингующие скандировали "Путина в отставку", "Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи", "Верни дворец народу". По оценке Ъ, в акции участвуют 3000 человек, по оценкам властей – 300-500. По данным ОВД-Инфо, в городе задержали 27 человек.

На протестах во Владивостоке также присутствовал известный блогер и журналист Юрий Дудь. В комментарии Сибирь.Реалии он сказал, что пришел, поскольку "беспредел не должен становиться нормой".

В центр Новосибирска вышли порядка 4000 человек, пишет Тайга.инфо. Были жесткие, но не массовые задержания, ОМОН вытесняет оставшиеся на центральной площади сотни людей.

Тайга.инфо также сообщает, что в Барнауле вышли около 1500 человек, а в Кемерово порядка 500 человек дошли до здания мэрии.

В Якутске, где сегодня -53 градуса мороза, вышли порядка 300 человек, пишет News Ykt. ОВД-Инфо сообщает о 13 задержанных в городе.

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Публикация от Dzhulus Nikolaevich (@dzhulus__nikolaevich)

Также митинговали в Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре и других городах восточной части России. Началось шествие в Екатеринбурге.

ОВД-Инфо располагает такими данными задержанных в разных городах.

Медуза сообщает, что акции также начались за рубежом, например, в австралийском Мельбурне.

Марк Сировой
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