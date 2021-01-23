"Путин, уходи!" В России проходят митинги за Навального: ситуация на 12:00 – фото, видео

Сегодня в городах России проходят митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

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Команда Навального призывала выходить россиян на центральные улицы порядка 60 городов в 14:00 – первые протесты начались на Дальнем Востоке и в Сибири.

В Москве власти пока готовятся к акциям. Там уже задержали координатора штаба Навального и начали перекладывать плитку на Пушкинской площади, где и должен пройти митинг.

Сегодня координатор штаба Олег Степанов был задержан полицией, но успел оставить послание: https://t.co/VDSgmtdwEL pic.twitter.com/DdDER4xihe — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 23, 2021

Корреспондент Медузы также заметил бронетехнику на подъезде к столице России.

Во Владивостоке ОМОН жестко разгонял протестующих, были столкновения. Коммерсантъ утверждает, что демонстранты блокировали улицу Светланскую в центре города, но их вытеснили. Митингующие скандировали "Путина в отставку", "Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи", "Верни дворец народу". По оценке Ъ, в акции участвуют 3000 человек, по оценкам властей – 300-500. По данным ОВД-Инфо, в городе задержали 27 человек.

На протестах во Владивостоке также присутствовал известный блогер и журналист Юрий Дудь. В комментарии Сибирь.Реалии он сказал, что пришел, поскольку "беспредел не должен становиться нормой".

На акцию протеста во Владивостоке вышел Юрий Дудь @yurydud



Спасибо большое за поддержку! pic.twitter.com/iFqJftpYqB — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В центр Новосибирска вышли порядка 4000 человек, пишет Тайга.инфо. Были жесткие, но не массовые задержания, ОМОН вытесняет оставшиеся на центральной площади сотни людей.

Около 4 тыс. жителей пришли в центр Новосибирска. Самый массовый митинг со времен протестов против повышения тарифовhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/pI4O7JbFkL — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

В Новосибирске периодически начинаются жесткие задержания. Но в целом массовых задержаний нетhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/fMAnJuKcFe — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Бандиты в форме избили человека. Позор Путину и его полиции! https://t.co/7sSZrTdJPO — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В Новосибирске ОМОН начал вытеснять оставшиеся сотни людей с площади Ленина. Силу не применяютhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/KO7hOUKRuC — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Тайга.инфо также сообщает, что в Барнауле вышли около 1500 человек, а в Кемерово порядка 500 человек дошли до здания мэрии.

В Кузбассе около 500 протестующих дошли до здания мэрии Кемерова. Очень много полиции оцепило площадь в районе облправительства, которое стоит рядом https://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/NyRwqGjGL5 — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

В Якутске, где сегодня -53 градуса мороза, вышли порядка 300 человек, пишет News Ykt. ОВД-Инфо сообщает о 13 задержанных в городе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dzhulus Nikolaevich (@dzhulus__nikolaevich)

Также митинговали в Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре и других городах восточной части России. Началось шествие в Екатеринбурге.

Очень большой митинг в Улан-Удэ!



Пока численность участников акций превосходит все ожидания. Очень много людей! pic.twitter.com/4N52REiKZ4 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Иркутск не собирается расходиться. Люди скандируют "Мы не уйдём!" pic.twitter.com/KNPipeZ7un — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Екатеринбург. Очень-очень много людей. Шествие началось, автомобилисты поддерживают митингующих сигналами.



Спасибо, чудесный город! pic.twitter.com/TGIuD9lo2e — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

ОВД-Инфо располагает такими данными задержанных в разных городах.

Медуза сообщает, что акции также начались за рубежом, например, в австралийском Мельбурне.

Small but very conscientious group of Russians in Melbourne came here to support #navalnyprotests #навальный #Navalny pic.twitter.com/QkJ4KanKLg — Olga Klepova (@olgaklep) January 23, 2021

Марк Сировой

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