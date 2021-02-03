Телеканалы Козака назвали решение Зеленского о санкциях "расправой" и пообещали бороться

Телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали экономические санкции, введенные против них и их владельца депутата ОПЗЖ Тараса Козака, "политической расправой над неугодными СМИ". Об этом говорится в совместном заявлении телеканалов, опубликованном на сайте 112.

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"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK", – говорится в заявлении.

Телеканалы считают, что решение принято "по надуманному предлогу".

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", – говорится в заявлении.

112 Украина, NewsOne и ZiK также заявили о намерении бороться "за свое право вещать для украинцев".

Сам Козак, реакцию которого опубликовал 112, считает, что Зеленский "лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы". Депутат назвал санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".

Кроме того член ОПЗЖ считает одной из причин решения президента закрыть его телеканалы то, что на них распространялись призывы начинать вакцинацию от коронавируса в Украине, "используя договоренности Виктора Медведчука" (о российской вакцине от COVID-19 Sputnik5, – ред.). "Но это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран Большой семерки..." – сказал Козак.

Он потребовал "прекратить давление на СМИ" и отменить решение СНБО о санкциях.

В августе 2019 года Зеленский, отчитываясь о своих первых 100 днях работы, спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится".

Сегодня Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных специальных экономических санкциях против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда его компаний. Телеканалы Zik и 112 Украина уже не работают, но в интернете все еще доступны.

Вадим Ребрина

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