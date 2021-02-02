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В Москве на акциях в поддержку Навального полиция избивает и задерживает людей

02.02.2021, 23:42
В Москве на акциях в поддержку Навального полиция избивает и задерживает людей - Фото
Задержания в Москве (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Сегодня, 2 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Полиция избивала и задерживала протестующих.

Как сообщает телеканал Дождь, по состоянию на 23:00 (по Киеву), количество задержанных достигло 750 человек. Большинство задержанных в Москве – 613 человек. В Санкт-Петербурге – 122.

По информации Дождя, в Москве часть протестующих направилась в Дмитровский переулок, где силовики зажали их с двух сторон. Участники протестной акции скандировали, что они безоружны, демонстрируя поднятые руки. Несмотря на это, силовики начали избивать людей дубинками и оттеснять их из переулка вниз к улице Петровка.

Жесткие задержания были также у здания мэрии на Тверской и в сквере у Большого театра.

ОМОН и Росгвардия перекрывали Манежную площадь, на вход и выход закрыли три ближайшие к ней станции метро.

  • 2 февраля Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев с вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). По текущему решению Навальный выйдет на свободу в 2023 году.
Наталия Медведева
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