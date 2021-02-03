Разумков не поддержал решение СНБО о санкциях против Козака и каналов Медведчука

Спикер Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании на заседании Совета национальной безопасности и обороны по вопросу санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZiK. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в руководстве Офиса президента.

По его словам, Разумков – единственный из присутствующих, кто не подписался под решением СНБО.

Ранее секретарь СНБО Данилов сказал, что из 19 членов совета 17 проголосовали "за", один воздержался, один находится в командировке.

Козака с главой политсовета Оппозиционной платформы – За життя Виктором Медведчуком, кроме дружбы, связывает общий бизнес их родных братьев, говорится в расследовании Слідство.Інфо. Известно также, что Козак сопровождал Медведчука в его поездках в Россию на встречи с руководителями государства-агрессора.

В августе 2019 года Зеленский, отчитываясь о своих первых 100 днях работы, спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится".

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных специальных экономических санкциях против Козака и ряда его компаний. Телеканалы Zik и 112 Украина уже не работают, но в интернете все еще доступны. В Офисе президента пояснили, что 112 Украина, NewsOne, ZiK используются, на их взгляд, как "инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине". Также в ОП говорят, "есть вопросы" по финансированию телеканалов.

112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Сам Козак считает, что Зеленский "лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы". Депутат назвал санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".

О том, как окружение лидера ОПЗЖ Медведчука скупало медиаактивы в Украине читайте в материале Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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