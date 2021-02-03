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"Это плохо". Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука

03.02.2021, 09:12
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Вводить санкции против украинских телеканалов – плохо, несмотря на их собственников. Так глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии Бабелю объяснил, почему не поддержал санкции против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука.

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Он считает, что санкции хороши там, где нельзя наказать по украинскому законодательству.

"А здесь все не на месте. И относительно каналов –  санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

  • В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях телеканалов пула Медведчука. Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО.
  • 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". 

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Марк Сировой
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Дмитрий Разумков санкции виктор медведчук каналы Тарас Козак 112 украина ZIK NewsOne

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