"Это плохо". Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука

Вводить санкции против украинских телеканалов – плохо, несмотря на их собственников. Так глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии Бабелю объяснил, почему не поддержал санкции против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука.

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Он считает, что санкции хороши там, где нельзя наказать по украинскому законодательству.

"А здесь все не на месте. И относительно каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях телеканалов пула Медведчука. Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО.

112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

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Марк Сировой

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