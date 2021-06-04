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"Невыносимые пытки". Сооснователь NEXTA – об "интервью" Протасевича каналу Лукашенко

04.06.2021, 16:10
Степан Путило (скриншот видео ВДудь, YouTube)

Сооснователь крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA Роман Протасевич давал "интервью" каналу, подконтрольному режиму местного диктатора Александра Лукашенко, после "невыносимых пыток". Такое заявление в комментарии Forbes сделал другой сооснователь NEXTA Степан Путило.

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Путило называет такое "интервью" допросом и считает, что Протасевич "не озвучил ни одного соответствующего действительности факта".

По его мнению, эти заявления "являются результатом невыносимых пыток, сопряженных с личными переживаниями и грамотно внушенными Роману убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения".

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Сооснователь NEXTA также считает, что перед подобными "интервью" применяется "психологическое воздействие и обработка". По его словам, Протасевичу могли дать "специальные медицинские препараты – для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов".

"Об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса", – добавил Путило.

Отец Протасевича ранее заявлял, что его сын "говорил не сам", а "интервью" – результат "постоянного психологического, физического насилия над ним". На кадрах "интервью" также были обнаружены ссадины на запястьях оппозиционера.

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Марк Сировой
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беларусь александр лукашенко интервью Степан Путило Nexta роман протасевич онт
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