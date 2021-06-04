"Невыносимые пытки". Сооснователь NEXTA – об "интервью" Протасевича каналу Лукашенко
Сооснователь крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA Роман Протасевич давал "интервью" каналу, подконтрольному режиму местного диктатора Александра Лукашенко, после "невыносимых пыток". Такое заявление в комментарии Forbes сделал другой сооснователь NEXTA Степан Путило.
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Путило называет такое "интервью" допросом и считает, что Протасевич "не озвучил ни одного соответствующего действительности факта".
По его мнению, эти заявления "являются результатом невыносимых пыток, сопряженных с личными переживаниями и грамотно внушенными Роману убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения".
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Сооснователь NEXTA также считает, что перед подобными "интервью" применяется "психологическое воздействие и обработка". По его словам, Протасевичу могли дать "специальные медицинские препараты – для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов".
"Об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса", – добавил Путило.
Отец Протасевича ранее заявлял, что его сын "говорил не сам", а "интервью" – результат "постоянного психологического, физического насилия над ним". На кадрах "интервью" также были обнаружены ссадины на запястьях оппозиционера.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу.
- Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- Вчера на подконтрольном режиму Лукашенко беларуском госканале вышло "интервью" с Протасевичем. В нем он раскритиковал оппозицию (в частности Путило), "признавал вину" в подготовке "беспорядков", называл поездку на Донбасс в 2014-м "самой большой ошибкой" и говорил, что "уважает Лукашенко".
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