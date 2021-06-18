Убийство Шеремета: Украина попросила четыре страны проверить версию о беларуском следе
Украина обратились к четырем странам с просьбой проверить версию беларуского следа в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет.
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По его словам, международные поручения были направлены в Беларусь, Литву, США и Россию.
"Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном белорусском следе в деле Шеремета", – сказал правоохранитель.
Комментируя опубликованные беларуским офицером записи разговоров председателя КГБ о планировании убийства Павла Шеремета, Цуцкиридзе заявил, что фигуранты были уволены из служб задолго до убийства журналиста.
"К тому же, нужно установить, чьи именно голоса зафиксированы на записи, которую он передал", – добавил Цуцкиридзе.
Тем не менее, по его словам, беларуский след и раньше был одной из версий следствия, учитывая, в каком ключе Шеремет выступал по отношению к диктатору Лукашенко.
- 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
- В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.
- 4 января 2020 года Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии. Журналисты сказали, что записи им передал Макар.
- 19 января 2021-го Макар заявил, что прилетал в Киев и давал показания Нацполиции.
- У Лукашенко ответили "обличителю" КГБ по делу Шеремета и выпустили пленки "о нем".
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