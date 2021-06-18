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Убийство Шеремета: Украина попросила четыре страны проверить версию о беларуском следе

18.06.2021, 16:54
Убийство Шеремета: Украина попросила четыре страны проверить версию о беларуском следе - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА

Украина обратились к четырем странам с просьбой проверить версию беларуского следа в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет.

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По его словам, международные поручения были направлены в Беларусь, Литву, США и Россию.

"Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном белорусском следе в деле Шеремета", – сказал правоохранитель.

Комментируя опубликованные беларуским офицером записи разговоров председателя КГБ о планировании убийства Павла Шеремета, Цуцкиридзе заявил, что фигуранты были уволены из служб задолго до убийства журналиста.

"К тому же, нужно установить, чьи именно голоса зафиксированы на записи, которую он передал", – добавил Цуцкиридзе.

Тем не менее, по его словам, беларуский след и раньше был одной из версий следствия, учитывая, в каком ключе Шеремет выступал по отношению к диктатору Лукашенко.

Читайте также: Зеленский о деле Шеремета: Аваков не останется министром, если людей осудили незаконно

Оксана Житнюк
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Павел Шеремет беларусь Нацполиция кгб След расследование александр лукашенко Максим Цуцкиридзе
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