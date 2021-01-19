Дело Шеремета. В Украине дал показания бывший сотрудник спецназа Беларуси

Бывший сотрудник беларуского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар дал в Украине показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Макар рассказал в интервью Радыё Свабода.

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По словам Макара, с ним связались украинские дипломаты, ему выдали визу и попросили прилететь в Киев.

В Украине его охраняли 24 часа в сутки, Нацполиция проводила с ним следственные действия "и другие мероприятия", рассказал Макар. Он вернулся из Киева в Вильнюс 16 января.

"Украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне", – заявил Макар. Он считает, что привел достаточно оснований, чтобы говорить о причастности беларуских спецслужб к убийству Шеремета.

"Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ", – подчеркнул Макар. Он уверен, что в результате его показаний расследование дела об убийстве Шеремета в корне изменится.

Причиной убийства журналиста Макар считает ненависть к нему со стороны диктатора Александра Лукашенко из-за расследования дел пропавших в Беларуси без вести и взрыва в минском метро в 2011 году.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

4 января 2020 года Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии.

В МВД отреагировали, заявив, что в декабре 2020 года получили через разведку информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета.

5 января стало известно, что Макар, опубликовавший записи, готов давать показания в Киеве.

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Денис Юдин

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