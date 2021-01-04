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МВД получило данные о возможных заказчиках убийства Шеремета

04.01.2021, 12:21
МВД получило данные о возможных заказчиках убийства Шеремета - Фото
На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)

Нацполиция в декабре 2020 года получила с помощью Службы внешней разведки информацию, представляющую интерес в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом LIGA.net сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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Сегодня, 4 января, оппозиционные СМИ Беларуси выложили аудиозапись, где руководство силовиков режима Александра Лукашенко в 2012 году обсуждало убийство Шеремета.

"Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", – сказал Геращенко.

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Евгений Пилипенко
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