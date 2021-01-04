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У Лукашенко обсуждали подрыв Шеремета за 4 года до убийства: запись совещания у главы КГБ видео

04.01.2021, 11:44
На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)
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Спецслужбы Беларуси обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, который был взорван в машине в 2016-м. Об этом говорится в расследовании Euobserver и Беларускі Народны Трыбунал.

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В издании утверждают, что получили запись разговора от 11 апреля 2012 года на тот момент главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева с седьмым отделом элитного спецподрзаделения "Альфа". 

"Вот по Шеремету нужно сработать, который з*****л б***ь. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу б***ь совсем б***ь ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей", – якобы говорит Зайцев.

Один из собеседников ему отвечает, что "по закладке не будет ни каких проблем". На видео этот диалог можно услышать примерно с 09:25. Можно прочесть и всю расшифровку 25-минутного совещания.

Также Euobserver утверждает, что в их распоряжении оказался внутренний отчет КГБ о наблюдении за Шереметом в Москве.

Кроме того, на записях обсуждаются политические убийства проживающих в Германии Олега Алкаева (бывший директор беларуской тюрьмы), Владимира Бородача (бывший полковник) и Вячеслава Дудкина (бывший начальник антикоррупционной службы). 

Как отмечают в Euobserver, Зайцев говорил, что президент Беларуси Александр Лукашенко внес более $1,5 млн на специальный счет для неформальных операций такого типа и хотел "увидеть некоторые результаты". Глава спецслужбы также отмечал важность, чтобы никто даже не думал о причастности к этому КГБ.

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Марк Сировой
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