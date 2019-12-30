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Дело Шеремета. Адвокат: На видео в материалах дела – не Дугарь

Дело Шеремета. Адвокат: На видео в материалах дела – не Дугарь - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
30.12.2019, 18:20

Адвокаты заявили, что у них есть доказательства фальсификации этого дела, и они будут подавать заявление в правоохранительные органы

Адвокат военнослужащей Яны Дугарь заявил, что она не причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы. Об этом адвокат Николай Ореховский заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает TheБабель.

По его словам, Дугарь и девушка на видео, которая фотографировала камеры видеонаблюдения перед убийством Шеремета, — это разные люди. Именно этой видеосъемкой следствие обосновало подозрение Дугарь. Экспертиза якобы показала, что на записи зафиксирована именно она.

"У них разная длина и форма ног, а главное - у Дугарь на ногах и руках есть татуировки с 2014 года, которых нет у девушки на видео", — сказал адвокат.

По его словам, Дугарь была задержана во Львове без протокола и решения суда, ее доставили на автомобиле в Киев, протокол задержания не оформляли, ночь она провела в машине в Буче с тремя мужчинами. "Это нарушение прав моей подзащитной", — заявил Ореховский.

Адвокаты заявили, что у них есть доказательства фальсификации этого дела, и они будут подавать заявление в правоохранительные органы.

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. В частности, Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения неподалеку от места преступления. 

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адвокат Павел Шеремет Яна Дугарь николай ореховский
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