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Как следствие вышло на подозреваемых в убийстве Шеремета

Как следствие вышло на подозреваемых в убийстве Шеремета - Фото
На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)
12.12.2019, 19:35

Полиция проанализировала 35 взрывов, произошедших до и после убийства журналиста

Связь подозреваемых с убийством журналиста Павла Шеремета обнаружили благодаря экспертизе взрывного устройства, утверждает следствие. Об этом на брифинге по расследованию убийства заявил руководитель криминальной полиции Евгений Коваль.

Следствие изучило 35 преступлений, связанных со взрывами, до и после убийства Шеремета. Среди них были выделены два случая: подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена летом 2018 года в Ивано-Франковской области.

В последнем случае использовалось взрывное устройство, якобы по конструкции идентичное тому, что использовалось в убийстве Шеремета. В частности, в обоих случаях взрывчатка крепилась к днищу автомобиля неодимовыми магнитами. В случае с покушением на бизнесмена она не закрепилось из-за полимерного покрытия днища. Следствие утверждает, что на нем обнаружены молекулы ДНК, принадлежащие бывшим военным Владиславу и Инне Грищенко.

В случае с подрывом электроопоры следствие установило связь одного из организаторов с человеком, который фигурирует на видеозаписях из дела Шеремета. Основанием для этого стал характерный принт на верхней одежде. Следствие считает, что этот человек - доброволец и музыкант Андрей Антоненко.

Анализируя круг знакомств фигурантов дел о подрыве электроопоры и покушении на бизнесмена, следствие выявило связь между Антоненко, врачом и волонтером Юлией Кузьменко, супругами Грищенко и медсестрой Яной Дугарь. Все они подозреваются в убийстве Шеремета.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • Сегодня Нацполиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста.

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Павел Шеремет владислав грищенко андрей антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь Инна Грищенко
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