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Рябошапка: Задержанные по делу Шеремета – лишь исполнители

Рябошапка: Задержанные по делу Шеремета – лишь исполнители - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.12.2019, 18:32

"Заказчиков и организаторов этого преступления еще предстоит установить", - сказал генпрокурор

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета являются, по данным следствия, исполнителями, но не заказчиками преступления. Об этом он сказал на брифинге в МВД.

"Это только первые шаги в расследовании, поскольку установлены люди, которые подготовили и совершили убийство. Страна еще должна услышать, кто был инициатором или организатором этого страшного преступления", - сказал он.

Сегодня руководители правоохранительных органов и президент Владимир Зеленский дали брифинг, на котором отчитались о поимке подозреваемых по делу об убийстве Шеремета. Названы имена: медсестра Яна Дугарь,  врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, бывшие военные, известные как "Пума" и "Буча".

Известно, что у Антоненко в данный момент проходит обыск. Сам он отказался подписывать сообщение о подозрении и отрицает свою причастность к преступлению

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

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подозрение Павел Шеремет руслан рябошапка
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